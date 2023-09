"Hatayspor" azərbaycanlı hücumçu Renat Dadaşovun transferini rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir ki, 24 yaşlı azərbaycanlı hücumçu Renat Dadaşov bundan sonra “Hatayspor”un uğurları üçün tər tökəcək.

Qeyd edək ki, Renat Dadaşov bundan əvvəl “Qrasshoppers”də çıxış edib. 2022-23 mövsümündə Dadaşov “Grasshoppers”da ümumilikdə 35 oyun keçirib və 9 qol və 5 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.