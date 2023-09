2023-cü ilin yay ayı ən çox istilərin müşahidə olunduğu il olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kopernik İqlim Dəyişikliyi" xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, havanın temperaturu 2023-cü ilin iyun, iyul və avqust aylarında qlobal miqyasda ən yüksək səviyyəyə çatıb.

Cari ilin yayında havanın temperaturu orta göstəricidən 0,66 dərəcə yuxarı qalxaraq 16,77 dərəcəyə çatıb.

Bu ilin ilk 8 ayında aparılan ölçmələrlə 2023-cü il 2016-cı ildən bəri rekordların ən isti ili olub.

