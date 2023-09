"Mançester Yunayted" heyətində bir çox futbolçu Ceydon Sançodan üz döndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ESPN məlumat yayıb.

Bəzi oyunçular Sançonun məşqdəki vərdişlərindən məmnun deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.