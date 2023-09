Yaxın günlərdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun Ermənistana səfəri nəzərdə tutulmayıb.

Bu barədə erməni mediası Fransanın ölkədəki səfirliyinə istinadən məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, bu günlərdə Fransa Prezidentinin Ermənistana və ya bölgəyə səfər edəcəyi barədə məlumat yayılmışdı.

Məlumatlara görə, səfər sentyabrın 9-10-na planlaşdırılırdı.

