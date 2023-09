Mübahisə etdikdən sonra arvadının maşınını qaçırdı, qəzaya düşdü - VİDEO

Ötən gecə Bakının Nəsimi rayonunda yol-nəqliyyatı hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istindaən xəbər verir ki, hadisə Hüseynbala Əliyev küçəsi 5 ünvanında baş verib.

Guşbər Feyziyeva metronun "Memar Əcəmi" stansiyasının yaxınlığında keçmiş həyat yoldaşı Ceyhunla mübahisə edib. Mübahisə zamanı Ceyhun Guşbərə məxsus "Hyundai” markalı avtomobilə əyləşərək onu qaçırmaq istəyib. Ceyhunun idarəetməsindən çıxan avtomobil yaxınlıqdakı zirzəmidə yerləşən mobil aksesuarlar dükanına düşüb.

Hadisəni törədən şəxs ərazidən qaçaraq uzaqlaşıb. Qadın polisə müraciət edib.

Əraziyə yanacaq dağıldığına görə FHN-in DYMX-nin əməkdaşları, o cümlədən polislər cəlb edilib. Zərərçəkən dükan sahibi mağazaya təxminən 10 min manat ziyan dəydiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.