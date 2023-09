"Ermənistan Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağa və sülh sazişi imzalamağa hazırdır".



Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında səsləndirib.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.