Ermənistan KTMT-dən çıxır? - AÇIQLAMA

"Rusiya ilə fikir ayrılıqları və müzakirələr var, bunu Rusiya tərəfi ilə gərginlik kimi şərh etmək olmaz".

Metbuat.az News.am-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini Paruyr Hovhannisyan deyib: "Bizim digər tərəfdaşlarımızla olduğu kimi, Rusiya ilə də işgüzar əlaqələr davam edir. Anlaşmazlıqlar, müzakirələri gərginlik kimi şərh etmək lmaz. Müxtəlif məsələlər üzrə müzakirələr iş rejimində gedir", - deyə Hovhannisyan bildirib.

O Ermənistanın KTMT-ni tərk eetmək ethimalı ilə bağlı suallara belə cavab verib:

"Bu məsələ ilə bağlı açıqlamaların necə getdiyini bilirsiniz, biz ( Ermənistan - red) bu məsələyə toxunmuşuq. Biz bir sıra məsələlərdə KTMT-ni tənqid edirik, amma indi bu məsələ gündəmimizdə deyil".

