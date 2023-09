Rəsmi Moskvadan Ermənistanda jurnalist və blogerin saxlanılmasına REAKSİYA

Ermənistanın Goris şəhərində “Sputnik Armenia” agentliyinin əməkdaşı Aşot Gevorkyan və bloger Mixail Badalyan saxlanılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armenia” agentliyi məlumat yayıb. Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova hadisəyə öz münasibətini bildirərək qeyd edib ki, bu, İrəvanda Rusiya-Ermənistan mediaforumunun keçirilməsi ərəfəsində Qərbin növbəti təxribatıdır. M.Zaxarova bildirib ki, söz azadlığı şüarı ilə hakimiyyətə gələn Paşinyan hökumətin jurnalistləri təqib etməsinə və informasiya yayımını bloklamasına inana bilmir.

Jurnalist və blogerin hansı səbəbdən saxlanıldığı hələlik məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.