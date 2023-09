Ürəyi qoruyur, xərçəng riskini azaldır - Fındığın faydaları

Tam sağlamlıq anbarı olan fındıq, beyin sağlamlığından xoşbəxtlik hormonlarına, diabet riskini azaltmaqdan xərçəngdən qorunmağa qədər çox əhəmiyyətli faydalar təmin edir. Dadından əlavə, tərkibində çoxlu lif var. Tərkibindəki zülallar, karbohidratlar, antioksidantlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin və pantotenik turşu kimi vitaminlər, kalsium, folat, sink, kalium, dəmir və manqan kimi minerallarla sağlamlığımız üçün xəzinədir. Fındıq çiy istehlak edilərsə, onun qida dəyərlərindən daha çox faydalana bilərik.



Tərkibindəki qida maddələri ilə tam sağlamlıq anbarı olan fındıq B6 vitamini ilə də zəngindir. vitamin B6; Elektrik siqnallarının sürətini və səmərəliliyini artıran və sinir sisteminin düzgün işləməsini təmin edən sinir qişası olan mielinin yaradılması üçün vacib bir vitamin kimi tanınır. Bundan əlavə, sinir sistemimizin sağlam şəkildə işləməsi üçün serotonin, melatonin və epinefrin kimi hormonların ifrazı B6 vitamini ilə dəstəklənir.



Beyin sağlamlığını dəstəkləyir

Fındığın tərkibində protonocyanidins, quercetin və kamferol kimi fitokimyəvi maddələr var. Bu proantosiyaninlər "flavonoidlər" adlı bir qrupa aiddir. Flavonoidlər beyin sağlamlığını dəstəkləyə bilər. Bundan əlavə, triptofan və izolozin amin turşuları ilə zəngin olduğu üçün insanı zehni və psixoloji cəhətdən daha yaxşı hiss edir.

Həddindən artıq fındıq istehlak etmək zərərlidirmi?

Fındığın həddindən artıq istehlakı əks təsir göstərərək kökəlməyə səbəb olur. Çünki yüksək enerjiyə malikdir. Fındığın zülal, lif və yüksək yağ tərkibi toxluq hissini artırır, bu da həddindən artıq yeməyin qarşısını alır və yüksək kalorili qəbuldan qoruyur.



Fındığın dida dəyərləri və kaloriləri



1 ovuc təxminən 25 qrama bərabərdir ki, bu da 150 kaloridir. Porsiya ölçüsünə diqqət yetirmək vacibdir. 1 porsiya 6-7 çiy fındığa bərabərdir.

Şəkərli diabetiniz varsa, çiy fındıq istehlak edin

2015-ci ildə American Journal of Clinical Nutrition-da dərc edilən bir araşdırma göstərir ki, diabet xəstələri müntəzəm fındıq istehlak etdikdə daha güclü təsirə malikdirlər və şəkərli diabet xəstələrinə nisbətən daha az qan yağları var. Diabet xəstələri gündəlik qida rasionuna fındıq əlavə etdikdə qlükoza dözümsüzlüyü yaxşılaşır.



Bir ovuc fındıq ürəyi necə qoruyur?



Tərkibində ürək sağlamlığını qoruyan sağlam yağlar var. Pis xolesterinin (LDL) səviyyəsini aşağı salmağa kömək edən və bədəndə yaxşı xolesterol (HDL) səviyyəsini artırmağa kömək edən yaxşı oleik turşu mənbəyidir. Fındığın müntəzəm istifadəsi xolesterolu 27 faiz azaldır. Elmi araşdırmalar göstərir ki, onu müntəzəm istehlak edən insanlar infarktdan ölüm riskini azaldır. Dəmir, mis, selen, maqnezium, kalium, fosfor və sink kimi mineralların təbii qaynağı olduğu üçün ürək sağlamlığını da qoruyur.

Fındıq Güclü Maqnezium Mağazasıdır

Maqnezium bədənə daxil olan və bədəndən çıxan kalsium miqdarının tənzimlənməsində həlledici rol oynayır. Düzgün miqdarda kalsium əzələ daralmalarını yaradır və ehtiyac olmadıqda əzələlərin istirahət etməsinə imkan verir. Beləliklə, maqnezium əzələ gərginliyini azaldır və əzələ yorğunluğunun, spazmın, krampların və ağrıların qarşısını almaq üçün mübarizə aparır. Yüksək maqnezium səviyyələri də əzələ gücünü artırmağa kömək edir.



Dərini cavan saxlayır

Fındığın tərkibindəki antioksidantlar dərinizə zərər verə biləcək sərbəst radikallarla mübarizə apararaq dərinin daha sağlam görünməsinə kömək edir. O, həmçinin dərini UVA/UVB şüalarının yaratdığı dəri xərçəngindən qoruyur. Antioksidantlarla yanaşı, flavonoidlər dəri hüceyrələrinin degenerasiyasını stimullaşdırır. E vitamininin dəstəyi ilə ölü hüceyrələri təmizləyir və daha sağlam və gənc görünən dəri təmin edir.

Xərçəng riskinə qarşı fındıq istehlak edin

Xərçəng hüceyrələrinin inkişafına səbəb olan faktorları aradan qaldırdığı düşünülən fındıq, xərçəng ehtimalını azaldaraq bədəndəki zərərli hüceyrələrin məhvinə də kömək edir. Fındığın tərkibində olan beta-sitosterol döş və prostat xərçəngi riskini azaldır.

Onun lifli quruluşu bağırsaqları sevindirir



Fındığın yüksək lif tərkibi bağırsaq sağlamlığı üçün çox faydalı rol oynayır. Yüksək lif istehlakı bağırsaq hərəkətlərini aktivləşdirdiyi və həzm sisteminin işini asanlaşdırdığı üçün gündəlik olaraq kifayət qədər miqdarda çiy fındıq istehlakı qəbizliyin müalicəsində istifadə edilə bilər.



Fındığın bəlkə də bir neçə faydası haqqında məlumatınız var. Axşam.az bu dəfə adıçəkilən çərəzin heç vaxt eşitmədiyiniz faydalarını təqdim edir:



1. Tərkibindəki E vitamini sayəsində qırmızı qan hüceyrələrinin parçalanmasının qarşısını alır və beləliklə anemiya riskini minimuma endirir. Qan dövranını tənzimləyir. Qışda daha çox yemək tövsiyə olunur, çünki soyuqdəymə kimi narahatlıqların qarşısını alır.

2. E vitamini ilə zəngin olması xərçəng riskini də azaldır.

3. Fındıq ürək və damarın dostudur desək, yanılmarıq.



4. Fındıqdakı bir çox fitokimyəvi maddələr beyini inkişaf etdirir.



5. Arıqlamağa kömək edir. Qəbzliyin qarşısını alır.



6. Sümükləri bərkidir. Eyni zamanda şəkər xəstələri üçün faydalı çərəzdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.