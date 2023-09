Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində bombalı hücuma hazırlaşan 5 PKK terrorçusu yaxalanıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri Əli Yerlikaya Diyarbəkirdə həyata keçirilən əməliyyatda bombalı hücum hazırlayan 5 terrorçunun yaxalandığını bildirib. Şübhəlilərin evində aparılan axtarış zamanı bomba qurğuları və partlayıcı maddələr ələ keçirilib.

Araşdırmalar davam edir.

