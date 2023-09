Türk siyasətçi, prezidentliyə keçmiş namizəd Sinan Oğan Azərbaycana dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, özünün "X" sosial şəbəkə hesabında "Xankəndi türk dünyasının qürurudur" başlığı ilə fotosunu paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.