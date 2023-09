"İnter"in ən çox maaş alan futbolçuları - SİYAHI

İtaliyanın "İnter" klubunun ən çox maaş alan futbolçuları açıqlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumat “Calcio e Finanza” nəşrində dərc edilib. Komandanın ən çox maaş alan futbolçusu yarımmüdafiəçi Hakan Çalhanoğludur:

1. Hakan Çalhanoğlu – 6,5 milyon avro (maaş vergilərdən sonra göstərilib)

2-3. Lautaro Martines və Markus Thuram – 6 milyon avro

4. Alessandro Bastoni – 5,5 milyon avro

5. Benjamin Pavar – 5 milyon avro

6. Nikolo Barella – 4,5 milyon avro

7-8. Stefan de Vrey və Henrix Mxitaryan – 3,8 milyon avro

9-10. Marko Arnautoviç və Davide Frattesi – 3 milyon

