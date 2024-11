Ardanın bu hərəkəti sosial medianı silkələdi - VİDEO

"Real Madrid"in keçmiş futbolçusu Quti Hernandez sosial media hesabında Arda Gülər haqqında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, La Liqanın 14-cü həftəsində "Real Madrid" səfərdə "Leqanes"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Qarşılaşmaya ilk 11-də başlayan Arda Güler uğurlu oyunu ilə diqqət çəkib və 1 məhsuldar ötürmə edib. Uğurlu oyundan sonra Ardaya dəstək mesajları paylaşılıb. Quti Hernandez də sosial media hesabında gənc futbolçuya dəstək olub. Quti Hernandez paylaşımda Arda Güleri tağ edərək, "Nə futbolçudur amma” deyə yazıb.

Qeyd edək ki, Arda Gülerin oyn zamanı rəqibini aldatdığı epizod da sosial mediada gündəm olub.

