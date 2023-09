Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan Ukraynaya səfəri çərçivəsində Rusiya qüvvələrinin kütləvi qətliam törətdiyi Buçada olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ukrayna və Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

