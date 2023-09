Bakıdakı təhsil müəssisələrində yeni tədris ilinə hazırlıq görülür

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki təhsil müəssisələrində 2023-2024-cü tədris ilinə hazırlıq işləri görülür.

BŞTİ-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, 1 ümumi təhsil məktəbində və 5 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində əsaslı təmir işləri aparılır. Əlli ümumi təhsil məktəbində və 30 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində cari təmir işləri yerinə yetirilib. Üç ümumi təhsil müəssisəsində əsaslı təmir-tikinti işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. 1 854 703 dərslik ümumi təhsil məktəblərinə çatdırılıb.

