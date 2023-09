Peşə təhsili müəssisələrində “Dayə” ixtisası tədris olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabineti “Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda etdiyi dəyişiklikdə əksini tapıb.

Beləliklə, “İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika və idarəetmə” peşə istiqaməti üzrə “Kommersiya” ixtisas qrupuna “Dayə” istisası əlavə edilib.

Nazirlər Kabineti Elm və Təhsil Nazirliyinin təklifinə əsasən belə qərar qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.