Gəncə şəhərində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, "VAZ-2107" və motosikletin toqquşması nəticəsində motosikletin sürücüsü 2006-cı il təvəllüdlü Nicat Sadıqov aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

