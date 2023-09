Xalq artisti Məleykə Əsədova qızı Gülərə ad günü edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birində keçirilib. Əsədova övladının 18 yaşı tamam olduğunu vurğulayıb.

Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.