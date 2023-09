"Baydenlə F-16 məsələsini müzakirə etdik" - Ərdoğan

Ankara və Vaşinqton F-16 qırıcılarının tədarükü məsələsini müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O, amerikalı həmkarı Co Baydenlə Türkiyəyə F-16 qırıcılarının tədarükü məsələsini müzakirə etdiyini bildirib:

“Təəssüf ki, F-16 məsələsi İsveçin NATO-ya üzvlüyü prosesi ilə bağlıdır. Bu yanaşma bizi ciddi şəkildə narahat edir. Lakin Türkiyə Böyük Millət Məclisi belə bir qərar qəbul etmədikcə, mən İsveçin NATO üzvlüyünə “hə” deyə bilmərəm”.

