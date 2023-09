Azərbaycanda illik inflyasiya 12%-dən aşağı düşdü

Bu ilin yanvar-avqust aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 111,7 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 113,4 %, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 110,6 %, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 110,2 % təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu ilin avqust ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 99,6 %, ötən ilin avqust ayına nisbətən isə 108 % təşkil dib.

Ötən ayda ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi iyul ayına nisbətən 99,1 %, 2022-ci ilin avqust ayına nisbətən 107,4 % təşkil edib.

Ötən ayda qeyri-ərzaq məhsulları üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100 %, əvvəlki ilin avqust ayına nisbətən 108,3 % təşkil edib.

Əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi iyula nisbətən 100,1 %, 2022-ci ilin avqust ayına nisbətən 108,9 % təşkil edib. Avqust ayında əvvəlki ayla müqayisədə əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən bahalaşma əsasən mənzillərin icarə haqlarında və hava nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişindaşıma xidmətlərinin qiymətlərində müşahidə olunub. Digər ödənişli xidmətlərin qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.

