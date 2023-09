Kim Çen İn Putinlə görüşmək üçün Rusiyaya gəlir

Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək üçün Rusiyaya yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cənubi Koreya mətbuatının məlumatına görə, Kim Şimali Koreyanın şimal-şərq sərhədinə xüsusi qatarla gedəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Şimali Koreya lideri Kim Çen In arasında görüş sentyabrın 13-də baş tuta bilər.

Rusiyanın “İnterfaks” xəbər agentliyi yazıb ki, Şimali Koreya liderinin Uzaq Şərqə səfəri gözlənilir. Qeyd edək ki, səfər Kim Çenn İn-nin COVID-19 pandemiyasından sonra ilk səfəri olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.