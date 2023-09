Putin 2024-cü ildə prezidentliyə namizəd olub-olmayacağı ilə bağlı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, 8-ci Şərq İqtisadi Forumunda deyib. O yenidən namizədliyi ilə bağlı bu fikirləri səslənidirib:

"Qanuna görə, parlament ilin sonunda qərar verməlidir. Elan olunanda tarix təyin olunur, sonra danışarıq".

