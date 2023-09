UEFA Avropa Liqasının rəsmi səhifəsi “Qarabağ”ın futbolçuları haqqında sorğu keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sorğuda azarkeşlərə “Qarabağ”ın ən istedadlı futbolçuları kimlərdir” sualı ünvanlanıb.

Həmçinin paylaşımda Ağdam klubunda çıxış edən bütün futbolçuların fotoları yer alıb.

