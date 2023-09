Misirin "Əl-Əhli" klubu "Borussiya Dortmund”un futbolçusu Antoni Modesteni transfer etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misir təmsilçisi 35 yaşlı hücumçu Antoni Modeste ilə müqavilə bağladıqlarını bildirib.

Qeyd edək ki, Antoni Modeste 2022-23 mövsümünün əvvəlində “Köln”dən “Borussia Dortmund”a 5,1 milyon avroya transfer olunub. Ötən mövsüm Dortmund "Borussiya"sında 28 matça çıxan Antoni Modeste 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

