Payızda uğursuzluğa düçar olacaq 3 bürc

Astroloqlara görə, payızda 3 bürc kiçik də olsa uğursuzluqla rastlaşa bilər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Dolça

Hədəfləriniz uğruna çox çalışmağınıza baxmayaraq payızın ilk həftələrində uğursuzluq sizin yaxanızı buraxmayacaq. Lakin bu, sizi ruhdan salmamalıdır. İrəliləməkdə davam edin. Xoşbəxt sonluq sizi gözləyir.

Xərçəng

Şəxsi münasibətlərinizin yaxşı alınmasa üçün gecə-gündüz çalışırsınız. Çox vaxt problem yarandan da siz deyilsiniz. Lakin payızda sizi uğursuzluq gözləyir. Bu, xüsusən eşq həyatınıza aiddir. Öhdəsindən gələ biləcəyiniz uğursuzluqlardan çəkinməyin.

Şir

Payızda eşq və ailə həyatınız yolunda gedəcək. Amma iş həyatında çətinliklərlə qarşılaşacaqsınız. Tərəfdaşlarla münasibətlərdə ehtiyatlı olun.

