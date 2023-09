Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev bu gün iki min şagird yerlik Xırdalan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak edib.

Metbuat.az açılış mərasimindən görüntüləri təqdim edir:

