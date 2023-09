2023–2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu davam edir.

Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, birinci sinfə qəbulla bağlı elektron qeydiyyat prosesi sentyabrın 14-də başa çatacaq. Qəbul prosesi www.mektebeqebul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır.

