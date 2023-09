Gəncə şəhəri üzrə Təhsil Sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmri imzalayıb. Əmrlə bu vəzifəyə Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nərgiz Həsənova gətirilib.

Qeyd edək ki, Nərgiz Həsənova 1990-cı ildən biologiya müəllimi, 2011-ci ildən isə Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbin direktoru kimi fəaliyyət göstərir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.