Bayılda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb.

Görüntülərdə "Mercedec" markalı avtomobilin işıq dirəyinə çırpıldığı görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.