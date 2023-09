Maştağa sakinində “Makarov” markalı tapança aşkarlandı - FOTO

Polis əməkdaşları əllərdə qanunsuz olaraq saxlanılan odlu silah-sursatın aşkarlanması məqsədilə Sabunçu rayonunda növbəti tədbir keçirib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, rayon polis idarəsinin 14-cü polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan və odlu silah saxlayan əvvəllər məhkum olunmuş Maştağa qəsəbəsi sakini, 1974-cü il təvəllüdlü Eldar Babayev tutulub. Ondan narkotik vasitə olan heroin, bir “Makarov” markalı tapança, dörd patron və 1 patron darağı aşkarlanıb.

Faktla bağlı 14-cü polis şöbəsində toplanan materiallar Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir.

