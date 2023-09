"Barselona" 2025-ci ildə Erlinq Haalandı transfer etməyə çalışacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "90 Min" məlumat yayıb.

Kataloniya təmsilçisi norveçli ulduzu 150 milyon funt-sterlinqə heyətinə qatmağı planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.