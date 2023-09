Türkiyədə mədən çökdü, ölən var - YENİLƏNİB

Türkiyənin Zonquldak vilayətində mədənin çökməsi səbəbindən bir nəfər həlak olub.



Metbuat.az Yeni Şafak-a istinadən xəbər verir ki, Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi çökmədə qalan fəhlələrdən birinin dünyasını dəyişdiyini açıqlayıb.

Hazırda xilasetmə işləri davam etdirilir.

16:36

Türkiyənin Zonquldak vilayətinin Ereğli rayonunun mədən çöküb.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə xilasetmə qüvvələri cəlb olunub.

Mədəndə nə qədər işçinin olması ilə bağlı məlumat yoxdur.

