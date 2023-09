Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Yaqub Maksim oğlu Piriyev Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan başqa o, 2014-cü ildə Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Həmçinin Yaqub Piriyev 2021-ci ilə qədər Təhsil Nazirliyində Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışıb.



