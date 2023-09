Rusiya qoşunları xüsusi hərbi əməliyyat zonasında Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin (AFU) texnika və şəxsi heyətini sıradan çıxarmaqda davam edir.

Mrtbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Sergey Şoyqu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, əks-hücum başlayandan Ukrayna tərəfi 71,5 min hərbçi itirib.

