Afrikada keçirilən aşağı liqa matçında marqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cərimə meydançasındakı epizoda etirazlar edilib. Futbolçular epizodun penaltiolduğunu irəli sürüb. Hakim VAR-a getməyə qərar verib. Lakin VAR sistemi diqqət çəkib. Belə ki, həvəskarlar tərəfindən çəkilən görüntü noutbuka göndərilib və hakim epizodu izləyərək, bu maraqlı VAR sistemi ilə penalti təyin edib.

