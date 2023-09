Elm və Təhsil Nazirliyi valideynlərə müraciət edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, qurumdan bildirilib ki, 2023-2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin 1-ci siniflərinə və məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu 14 sentyabr saat 18:00-da yekunlaşacaq.

Qeyd edilən tarixdən etibarən mektebeqebul.edu.az elektron sistemi bağlanacaq.

