AFAD İstanbulda gözlənilən zəlzələ üçün ən riskli 15 rayonu açıqlayıb.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, siyahıya Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbəyli, Üsküdar və Fatih rayonları daxil edilib.

AFAD-ın yaydığı hesabatdakı rayonlarla bağlı xəbərdarlıq edilib. Bildirilib ki, bu ərazilərdə binaların tikintisinə xüsusi diqqət etmək lazımdır.

