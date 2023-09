Balkanlardan Qafqaza qədər... - Ərdoğandan mühüm mesaj

Türkiyənin PUA-larla uğurları bəzi dairələr tərəfindən birmənalı qarşılanmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin PUA-larını qəbul etmək istəməyənlər var. Ərdoğanın sözlərinə görə, onların PUA-ları qəbul etmək istəməməsi onun terrorçuları məhv etməsidir.

“Kim istəyir qəbul etməsin. Biz demokratik dövlət kimi öz işimizi görməyə davam edəcəyik. Türkiyə Balkanlardan Qafqaza qədər çətinə düşən hər kəsə kömək etməyə hazırdır” – Ərdoğan deyib.

