Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Nazlıcan Parlak Türkiyənin "Qalatasaray" klubuna transfer olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçi İstanbul təmsilçisi ilə 1 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Nazlıcan Parlakın son klubu "Fənərbağça" olub.

