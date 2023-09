Mərhum Xalq artisti, teatr rejissoru, aktyor Vaqif Əsədovun qızı Xuraman Əsədova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ailənin yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıblar.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Xuraman Əsədovanın Ukraynada təhsil alan oğlu Emil Əsədov vəfat etmişdi. Gənc oğlunun vəfatından sonra onun səhhətində problemlərin yarandığı bildirilir.

Xatırladaq ki, V.Əsədov ötən il dünyasını dəyişib.

