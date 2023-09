Şahzadə Diananın qoyun dərisindən hazırlanmış sviteri hərraca qoyulub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, sviter hərracda 1,14 milyon dollara (193 milyon 800 000 min manat) satılıb.

Qeyd edək ki, 1997-ci ildə qəzada həyatını itirən Şahzadə Diana bu simvolik sviteri 1981-ci ilin iyununda, o vaxt Uels şahzadəsi olan Çarlzla evlənmədən bir neçə həftə əvvəl polo matçında geyinmişdi.

