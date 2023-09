İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Boka Xuniors"un müdafiəçisi Valentin Barkonu transfer etmək istəyir.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə insayder German Qarsiya Qrov məlumat yayıb. O, tərəflərin tezliklə danışıqlara başlayacağını yazıb. Şəhərlilərin 19 yaşlı vunderkindi ötən ilin əvvəlindən izlədiyi deyilir.

Qeyd edək ki, Barko ötən mövsüm 18 görüşdə meydana çıxaraq 1 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

