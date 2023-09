“The Best” mükafatına namizəd futbolçular AÇIQLANDI

FİFA “The Best” mükafatına namizəd futbolçuların adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ilin ən yaxşısı adına namizədlərin siyahısında 12 futbolçu yer alıb:

Xulian Alvares, Lionel Messi (hər ikisi Argentina), Marselo Brozoviç (Xorvatiya), Kevin De Bruyne (Belçika), İlkay Gündoğan (Almaniya), Erlinq Holann (Norveç), Rodri (İspaniya), Xviça Kvaratsxeliya (Gürcüstan), Kilian Mbappe (Fransa), Viktor Osimxen (Nigeriya), Deklan Rays (İngiltərə), Bernardu Silva (Portuqaliya).

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin ən yaxşı futbolçusu Lionel Messi seçilib.

