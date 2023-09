Azərbaycan Tibb Universitetində yeni kafedra yaradılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova bildirib. Belə ki, yeni yaradılan Təcili tibb kafedrasına dosent Nadir Zeynalov müdir təyin olunub.

Sentyabrın 15-də kafedranın ilk mühazirəsi keçirilib. Nadir Zeynalovun təqdimatında ilk mühazirəni I Müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs tələbələri dinləyiblər.

Xatırladaq ki, Nadir Zeynalov səhiyyə nazirinin müavinidir.

