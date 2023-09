Azərbaycanlı aktrisa Aysel Nazim Türkiyənin “Show TV” kanalında veriliş aparacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, fəaliyyətini Türkiyədə davam etdirən azərbaycanlı aktrisa sözügedən kanalın "Ekonomi dünyası"nı verilişini təqdim edəcək.

Proqramda iş dünyasının tanınmış simaları qonaq olaraq öz uğur hekayələrindən bəhs edəcələr.



Aysel qeyd edib ki, tezliklə maqazin verilişi ilə də tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.

