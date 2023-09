Gömrük Komitəsi bu malların ölkəyə girişinə qadağa qoydu

Sahibkarlar hansısa brendin adından, loqosundan, hansısa ticarət nişanından istifadə edərək ölkəyə mal gətirə bilməz. Bu siyahıya, qidadan, kosmetoloji vasitələrə qədər hər şey daxildir.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi, Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizəni daha da gücləndirir.

Yəni başqa markanın adı ilə el arasında "kitayski" adlandırılan məhsulların ölkəyə girişinə qadağa tətbiqinə davam ediləcək.

DGK-nin şöbə rəisi Rövşən Namazov “Xəzər Xəbər”ə açıqlamasında məsələyə aydınlıq gətirib.

