Türkiyə Çinlə 3-cü atom elektrik stansiyası üçün razılaşmaya yaxındır.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Enerji və Təbii Sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar məlumat verib.

O Türkiyənin üçüncü atom elektrik stansiyası ilə bağlı Çinlə aparılan danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edildiyini və razılaşmanın yaxın aylarda bağlana biləcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.