Bakıda ombadikləşdirmə üçün kosmetoloqa müraciət edən qadın həyatının şokunu yaşayıb.

Metbuat.az "Milli.az"a istinadən xəbər verir ki, xərci az çıxsın deyə plastik cərraha yox, kosmetoloqa müraciət edən qadının dərisi yırtılıb, iltihab yaranıb.

Bu barədə görüntüləri həkim şəxsi profilində paylaşıb. O, qadınları belə ucuz prosedurlardan qaçmağa səsləyib. Həkimin dediyinə görə təbii gelin qiyməti heç də ucuz deyil və süni geldən istifadə olunduğu üçün qadının bədəni bu hala düşüb.

