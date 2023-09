Liviyanın Dernada şəhərində güclü yağışlardan sonra yaranan daşqınlarda ölənlərin sayı 11 300 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Liviya Qızıl Aypara Cəmiyyəti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, 10 100 nəfər itkin düşüb. Səhiyyə orqanları daha əvvəl Dernada 5 500 nəfərin öldüyünü bildirmişdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.