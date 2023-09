İşğal altında olan Krımın atəşə tutulması davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib.

Danilov bildirib ki, bu, Ukrayna yarımadanı işğalçılardan azad edənə qədər davam edəcək.

